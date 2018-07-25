В Греції від пожеж загинуло понад 80 людей- 25.07.2018 13:46
В результаті лісових пожеж, які охопили територію Грецію, нараховується щонайменше 81 особа загиблими. Такі дані озвучують у пожежній службі країни.
Також поранення отримали 187 осіб, серед яких - 23 дітей. Наразі не повідомляється точна кількість зниклих без вісти. Раніше озвучували новини про 77 загиблих, однако, згодом їх кількість збільшилась.
За жертвами пожеж в країні оголошено триденний траур.
Відзначимо, що такі пожежі за кількістю жертв переважають події 2007 року на Пелопонесі. Ці пожежі нахвані одними з найгірших подій в історії - тоді полум’я забрало життя 70 осіб.
Нагадаємо, що лісові пожежі розпочались в понеділок, 23 липня, у прибережному регіоні на захід від столиці Греції Афін. Люди були змушені терміново евакуюватись, лишати свої будинки.
Допомогу у вигляді пожежників, транспортних засобів та літаків надали Франція, Італія, Німеччина та Польща. Свою допомогу також запропонували Іспанія та Кіпр.
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