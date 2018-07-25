



В Греції від пожеж загинуло понад 80 людей - 25.07.2018 13:46

В результаті лісових пожеж, які охопили територію Грецію, нараховується щонайменше 81 особа загиблими. Такі дані озвучують у пожежній службі країни.

Також поранення отримали 187 осіб, серед яких - 23 дітей. Наразі не повідомляється точна кількість зниклих без вісти. Раніше озвучували новини про 77 загиблих, однако, згодом їх кількість збільшилась.

За жертвами пожеж в країні оголошено триденний траур.

Відзначимо, що такі пожежі за кількістю жертв переважають події 2007 року на Пелопонесі. Ці пожежі нахвані одними з найгірших подій в історії - тоді полум’я забрало життя 70 осіб.

Нагадаємо, що лісові пожежі розпочались в понеділок, 23 липня, у прибережному регіоні на захід від столиці Греції Афін. Люди були змушені терміново евакуюватись, лишати свої будинки.

Допомогу у вигляді пожежників, транспортних засобів та літаків надали Франція, Італія, Німеччина та Польща. Свою допомогу також запропонували Іспанія та Кіпр.

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