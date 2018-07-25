



На Донбасі військовці ООС ліквідували двох бойовиків - 25.07.2018 13:16

За інформацією пресс-центра Операції об’єднаних сил на Донбасі, українському снайперу вдалось ліквідувати двох бойовиків.

Як повідомляється, бойовики незаконного формування "ДНР" намагались підійти якомога ближче до опорних пунктів українських бійців.

За повідомленням військослужбовця Вікторії Руденко в соціальних мережах, терористи планували диверсійну атаку поблизу від опорних пунктів ВСУ. Українські військовці вчасно виявили диверсантів, якихбуло ліквідовано силами снайпера.

Варто зазначити, що члени диверсійної групи у своїй діяльності використовували спеціальні пристрої, щоб приховати свою присутність та здійснити провокації. Однак диверсійну атаку за допомогою військової техніки з США та досвіду вдалось вчасно попередити та ліквідувати бойовиків.

Платинова Буковина

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