Від Стіни Плачу відпав камінь вагою 100 кг

- 25.07.2018 12:39
Від Стіни Плачу відпав камінь вагою 100 кг

Камера відеоспостереження, що слідкує за Стіною Плачу в Єрусалимі, зафіксувала факт її руйнування. Повідомляється, що від Стіни відділився величезний фрагмент вагою приблизно 100 кілограмів, який впав на місце для спільних молитов.

Шматок стіни падав з висоти приблизно 7 метрів. В момент падіння каменю на молитовному місці знаходилась 79-річня жителька Єрусалиму Даніела Голдберг. За словами жінки, вона нічого не відчула та не помітила, аж поки камінь не впав їй майже під ноги.

Як повідомляється, фрагмент від Стіни Плачу відпав біля її найменш відвідуваної частини. Зазначимо, що в тій частині, всупереч ортодоксальній юдейській практиці, чоловіки і жінки можуть молитися поряд одне з одним.

За повідомленням відомства старожитностей Ізраїлю, руйнація Стіни Плачу могла бути викликана вологістю та ролинністю. Водночас, дехто вбачає в даній події певний божественний знак, але розтлумачити його поки що ніхто не береться.

Платинова Буковина

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