Вчені визначили періоди існування життя на Місяці

- 25.07.2018 12:15
Вчені визначили періоди існування життя на Місяці

Згідно спільній заяві вчених з університетів Вашингтона та Лондона, Місяць був населений живими організмами приблизно декілька мільярдів років тому.

Десь чотири мільярди тому на Місяці склались умови для існування примітивних форм життя. Це ж можна заявити і про період близько 3,5 мільярдів років тому, коли мав місце період максимальної вулканічної активності.

Професор Дірк Шульце-Макуч спільно з колегою Яном Кроуфордом відзначили, що в ці два періоди з надр Місяця вивергались на поверхню розжарені летючі гази у великій кількості, також вивільнювалась і водяна пара. Це призвело до появи на поверхні супутника Землі водоймищ, а також було утворено досить щільну атмосферу, що послужило умовами для життя примітивних організмів.

Такі здогади вчені озвучили на основі даних аналізу зразків місячних пород, даних останніх космічних місій. Висновки спостережень дали зрозуміти, що на Місяці колись води було значно більше, аніж вважалось раніше.

Одже, якщо на Місяці існувала атмосфера та водя в рідкому стані, то принаймні на деякий час цей космічний об’єкт був придатним для життя, хоч і йдеться про досить просте життя.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: життя на місяці, місяць придатний для життя

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