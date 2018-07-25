РФ зацікавлена в українських політиках - колишніх регіоналах- 25.07.2018 11:15
Багато з кандидатів в Україні є предметом зацікавленності для Російської Федерації, і на багатьох навіть вже було зроблено ставки. Йдеть про чиновників, які попадали в попередні рейтинги.
Про це розповів голова Наглядової ради Інституту світової політики та очільник інформагентства "Главком" Віктор Шлинчак. За його словами, багато кандидатів, у яких зацікавлена Росія, уособлюють собою схід України, є представниками колишньої Партії регіонів і мають тісний зв’язок з кумом Путіна Віктором Медведчуком.
Публіцист та оглядач Андрій Бузаров, у свою чергу, зазначив, що дивного в цьому не варто шукати. Україні варто усвідомити, що після втручань РФ у процес президентських виборів у США навряд щось зупинить сусідню державу від "роботи" на території України. Бузаров відзначив, що в Україні набагато легше, ніж у США, втрутитись у виборчий процес. Тим більш, що Росію наразі підозрюють також у втручання у вибори у Франції та проведення референдуму в Іспанії про відділення Каталонії.
США на сьогоднішній день озвучують багато заяв щодо втручання Росії у процес президентських виборів 2016 року.
В Штатах впевнені, що така історія знову не зможе повторитись, і РФ не зможе чинити вплив на вибори до американського Конгресу. Про всі зв’язки вже відомо американським правоохоронцям.
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