



Найбільш затребувані вакансії на Буковині - 25.07.2018 10:37

В Чернівецькій області станом на 1 липня поточного року відкрито 1403 актуальні вакансії, що майже на 30% перевищує показники минулого року за аналогічний період.

Затребувані спеціалісти самих різноманітних галузей, а саме - сфери послуг, сільсько-господарського сектору, освіти, охорони здоров’я. Предствників саме робітничих професій найбільше бракує чернівецьким працедавцям.

Безробітні, що зареєстровані в центрі зайнятості, можуть отримати змогу пройти професійне навчання в Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за кошт Фонду загальооборв’язкового державного соціального страхування України. Про це повідомила Любов Кожолянко, директор Чернівецького обласного центру зайнятості.

На сьогоднішній день затребуваними є вакансії водіїів автотранспорт та швачок - відповідно 65 та 63 відкритих вакансії. Також є попит на робітників з комплексного обслуговування с/г виробництва - 39 вакансій, на бухгалтерів та кухарів - 30 та 27 вакансій відповідно.

Також шукають електромонтерів, токарів, слюсарів, газозварювальників і т.д. Не вистачає лікарів-педіатрів, вихователів, є попит на синоптиків, агрономів, інженерів держивиконавців, судових експертів, фахівців з рекреації та навіть головних державних інспекторів.

Платинова Буковина, Чернівці

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