На Буковині виявлено торговців людьми

- 25.07.2018 10:26
На Буковині виявлено торговців людьми

Жертвами сексуальної експлуатації стали дівчата з Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Поліціянти викрили організатора торгівлі людьми, екстрадували його з Євросоюзу, затримали та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Чернівецькій області встановили, що організатором міжнародного каналу торгівлі людьми виступив 28-річний уродженець Прикарпаття, котрий уже давно проживає в Італії.

Через соціальні мережі чоловік підшуковував молодих дівчат із малозабезпечених сімей. Зважаючи на скрутне матеріальне становище своїх жертв, зловмисник пропонував їм роботу в Італії з високою зарплатнею та хорошими умовами праці. Через посередників чоловік виготовляв дівчатам усі необхідні документи для виїзду за кордон і навіть переказував по 500 євро, щоб увійти у довіру. А коли панянки приїжджали до Італії, зустрічав їх і передавав третім особам для участі у порнобізнесі.

Завдяки професіоналізму працівників поліції, вдалося перекрити канал торгівлі людьми та попередити виїзд з України чотирьох дівчат. Крім цього, працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Чернівецькій області встановили інших постраждалих, котрих було втягнуто у заняття проституцією на території Італії. Всім жертвам злочинної діяльності надано матеріальну та психологічну допомогу.

У серпні минулого року організатора каналу торгівлі людьми оголошено у міжнародний розшук. У лютому поточного року до буковинських поліціянтів надійшла інформація з Інтерполу про те, що розшукуваний злочинець знаходиться в італійському місті Казерта.

Спільними зусиллями працівників правоохоронних органів України та Італії торговця дівчатами було екстрадовано до України. 24-го липня працівники обласного відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми затримали злочинця в міжнародному аеропорту «Бориспіль» та доставили до Чернівців. Затриманому вже оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: торгівля людьми чернівці

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