Гривня віддалилась від курсу на девальвацію

- 25.07.2018 09:51
Гривня віддалилась від курсу на девальвацію

В Національному банку України змінили прогнози на рахунок девальвації гривні. Так, згідно з попередніми прогнозами в І кварталі 2018 року, курс гривні через рік міг складати приблизно 29,53 гривні за долар США. Зазначимо, що вже в наступному кварталі прогноз змінився - до 28,63 гривен за долар США.

Так, згідно з інформацією національного регулятора, кількість очікуючих знецінення гривні респондентів знизилась до відмітки у 78,3%, а раніше складала 86,3%.

Більшість респондентів вважає, що курс гривні на обмін в наступні 12 місяців складатиме від 26 до 29 гривень за долар США. Таку думку поділяють 57,5% опитаних.

Тих, хто очікує на курс в межах 29-30 гривень за долар, стало значно менше, у той час як кількість очікуючих курсу 26-27 гривень за долар навпаки, збільшилась. 

Варто відзначити, що опитування відбувулось на той час, коли середньозваженний курс на міжбанку складав 26,14 гривень за долар. Напередодні курс складав 26,58 гривень за долар США.

Платинова Буковина

Ключові слова: девальвація гривні, прогноз курсу гривні, прогноз курсу долара

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