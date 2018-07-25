



Відставка Каспрука та можливий розвиток подій в міськраді - 25.07.2018 09:20

26 липня на сесії Чернівецької міськради розглядатиметься питання дострокового припинення повноважень мера Олексія Каспрука. Якщо рішення буде прийнято позитивне, існує декілька варіантівр озвитку подальших подій.

Секретар Чернівецької міської ради Василь Продан заявив, що відповідальність за керування містом у разі припинення повноважень чинного мера він на себе брати не планує.

Цілком вірогідно, що він так само складе повноваження, якщо депутати приймуть рішення про усунення Каспрука від керівництва містом. Водоночас, Продан назвав вісім осіб, які ймовірно можуть зайняти крісло мера та успішно виконувати завдання. Серед названих кандидатур - Віталій Міхайлішин, Олександр Пуршага, Микола Собко, Юрій Бурега, Богдан Ковалюк, Василь Максимюк, Михайло Яринич та Віталій Гавриш. За словами секретаря, результат роботи будь-кого з них буде помітний вже за два місяці. Не варто виключати, що хтось із названих проданом осіб може зайняти після нього крісло секретаря міськради.

Дехто вважає, що Продан не керуватиме наявно справами у місті, але може робити це через нового секретаря.

Серед інших варіантів розвитку подій - відставка мера Каспрука, за яким складе повноваження Продан, а на місце нового секретаря може бути обраний представник "Народного контролю". За словами депутата від "Народного контролю" Івана Гончарюка, майбутнім секретарем цілком може стати його колега Ярослав Петришин. Наразі вже майже готовий проект рішення з підписами, оскільки Петришин раніше застосував так званий "європейський підхід". Він обміняв свій голос на підримку Продана під час обрання секретаря на десять голосів від "Рідного міста". Одже, цього разу у нього досить багато шансів обійняти посаду секретаря міської ради.

Платинова Буковина, Чернівці

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