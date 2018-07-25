Відставка Каспрука та можливий розвиток подій в міськраді

- 25.07.2018 09:20
Відставка Каспрука та можливий розвиток подій в міськраді

26 липня на сесії Чернівецької міськради розглядатиметься питання дострокового припинення повноважень мера Олексія Каспрука. Якщо рішення буде прийнято позитивне, існує декілька варіантівр озвитку подальших подій.

Секретар Чернівецької міської ради Василь Продан заявив, що відповідальність за керування містом у разі припинення повноважень чинного мера він на себе брати не планує.

Цілком вірогідно, що він так само складе повноваження, якщо депутати приймуть рішення про усунення Каспрука від керівництва містом. Водоночас, Продан назвав вісім осіб, які ймовірно можуть зайняти крісло мера та успішно виконувати завдання. Серед названих кандидатур - Віталій Міхайлішин, Олександр Пуршага, Микола Собко, Юрій Бурега, Богдан Ковалюк, Василь Максимюк, Михайло Яринич та Віталій Гавриш. За словами секретаря, результат роботи будь-кого з них буде помітний вже за два місяці. Не варто виключати, що хтось із названих проданом осіб може зайняти після нього крісло секретаря міськради.

Дехто вважає, що Продан не керуватиме наявно справами у місті, але може робити це через нового секретаря.

Серед інших варіантів розвитку подій - відставка мера Каспрука, за яким складе повноваження Продан, а на місце нового секретаря може бути обраний представник "Народного контролю". За словами депутата від "Народного контролю" Івана Гончарюка, майбутнім секретарем цілком може стати його колега Ярослав Петришин. Наразі вже майже готовий проект рішення з підписами, оскільки Петришин раніше застосував так званий "європейський підхід". Він обміняв свій голос на підримку Продана під час обрання секретаря на десять голосів від "Рідного міста". Одже, цього разу у нього досить багато шансів обійняти посаду секретаря міської ради.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: відставка каспрука, каспрук відставка чернівці, новий секретар міської ради чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Греції від пожеж загинуло понад 80 людей В результаті лісових пожеж, які охопили територію Грецію, нараховується щонайменше 81 особа загиблими
- 25.07.2018 13:46
На Донбасі військовці ООС ліквідували двох бойовиків За інформацією пресс-центра Операції об’єднаних сил на Донбасі, українському снайперу вдалось ліквідувати двох бойовиків.
- 25.07.2018 13:16
Від Стіни Плачу відпав камінь вагою 100 кг Камера відеоспостереження, що слідкує за Стіною Плачу в Єрусалимі, зафіксувала факт її руйнування
- 25.07.2018 12:39
Вчені визначили періоди існування життя на Місяці Згідно спільній заяві вчених з університетів Вашингтона та Лондона, Місяць був населений живими організмами приблизно декілька мільярдів років тому.
- 25.07.2018 12:15
Як вирішаться затримки виплат пенсій в Україні Міністерство соціальної політики спільно з Укрпоштою мають в найближчі декілька днів вирішити питання з затримкою виплат пенсій.
- 25.07.2018 11:36
Про узагальнюючі податкові консультації по платі на землю Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 09.07.2018 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 06.07.2018
- 25.07.2018 11:33
РФ зацікавлена в українських політиках - колишніх регіоналах Багато з кандидатів в Україні є предметом зацікавленності для Російської Федерації, і на багатьох навіть вже було зроблено ставки
- 25.07.2018 11:15
Найбільш затребувані вакансії на Буковині В Чернівецькій області станом на 1 липня поточного року відкрито 1403 актуальні вакансії, що майже на 30% перевищує
- 25.07.2018 10:37
На Буковині виявлено торговців людьми Жертвами сексуальної експлуатації стали дівчата з Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської областей
- 25.07.2018 10:26
Гривня віддалилась від курсу на девальвацію В Національному банку України змінили прогнози на рахунок девальвації гривні. Так, згідно з попередніми прогнозами в І кварталі
- 25.07.2018 09:51

Всі новини