



Сплатити на військо та ПДФО треба до 31 липня - 25.07.2018 09:11

Чернівецька ОДПІ нагадує громадянам, які подали декларації про майновий стан і доходи за 2017 рік, про необхідність сплатити до 1 серпня поточного року суми податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору згідно поданої декларації про майновий стан і доходи.

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 126.1 ст. 126 ПКУ у разі несплати узгодженої суми грошового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і доходи у строк до 1 серпня року, що настає за звітним, платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу:

· при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відс погашеної суми податкового боргу;

· при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відс погашеної суми податкового боргу.

Після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, нараховується пеня.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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