Сплатити на військо та ПДФО треба до 31 липня

- 25.07.2018 09:11
Сплатити на військо та ПДФО треба до 31 липня

Чернівецька ОДПІ нагадує громадянам, які подали декларації про майновий стан і доходи за 2017 рік, про необхідність сплатити до 1 серпня поточного року суми податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору згідно поданої декларації про майновий стан і доходи.

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 126.1 ст. 126 ПКУ у разі несплати узгодженої суми грошового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і доходи у строк до 1 серпня року, що настає за звітним, платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу:

· при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відс погашеної суми податкового боргу;

· при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, –  у розмірі 20 відс погашеної суми податкового боргу.

Після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, нараховується пеня.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податки чернівці, кінцеві терміни сплати податків, податкова чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Греції від пожеж загинуло понад 80 людей В результаті лісових пожеж, які охопили територію Грецію, нараховується щонайменше 81 особа загиблими
- 25.07.2018 13:46
На Донбасі військовці ООС ліквідували двох бойовиків За інформацією пресс-центра Операції об’єднаних сил на Донбасі, українському снайперу вдалось ліквідувати двох бойовиків.
- 25.07.2018 13:16
Від Стіни Плачу відпав камінь вагою 100 кг Камера відеоспостереження, що слідкує за Стіною Плачу в Єрусалимі, зафіксувала факт її руйнування
- 25.07.2018 12:39
Вчені визначили періоди існування життя на Місяці Згідно спільній заяві вчених з університетів Вашингтона та Лондона, Місяць був населений живими організмами приблизно декілька мільярдів років тому.
- 25.07.2018 12:15
Як вирішаться затримки виплат пенсій в Україні Міністерство соціальної політики спільно з Укрпоштою мають в найближчі декілька днів вирішити питання з затримкою виплат пенсій.
- 25.07.2018 11:36
Про узагальнюючі податкові консультації по платі на землю Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 09.07.2018 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 06.07.2018
- 25.07.2018 11:33
РФ зацікавлена в українських політиках - колишніх регіоналах Багато з кандидатів в Україні є предметом зацікавленності для Російської Федерації, і на багатьох навіть вже було зроблено ставки
- 25.07.2018 11:15
Найбільш затребувані вакансії на Буковині В Чернівецькій області станом на 1 липня поточного року відкрито 1403 актуальні вакансії, що майже на 30% перевищує
- 25.07.2018 10:37
На Буковині виявлено торговців людьми Жертвами сексуальної експлуатації стали дівчата з Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської областей
- 25.07.2018 10:26
Гривня віддалилась від курсу на девальвацію В Національному банку України змінили прогнози на рахунок девальвації гривні. Так, згідно з попередніми прогнозами в І кварталі
- 25.07.2018 09:51

Всі новини