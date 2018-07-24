



До Чернівецької громади долучаться 5 сіл - 24.07.2018 17:37

Під час сесії депутати Чернівецької обласної ради підтримали план формування територіальних громад Чернівецької області.

Згідно в вищевказаним планом, пропонується об’єднати в Чернівецькій об’єднаній територіальній громаді села Чорнівка, Задубрівка, Шубранець, Горішні Шерівці та Коровія. В такому випадку Чернівці виконуватимуть роль адміністративного центру.

У громаду, центром якої стане Новодністровськ, будуть включені села Василівка, Ожеве, Ломачинці та Білоусівка.

Загалом на Буковині пропонується створити 44 об’єднані територіальні громади, з яких вже створено 32. Решта 12 ОТГ знаходяться на різних етапах формування.

Платинова Буковина, Чернівці

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