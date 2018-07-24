



На повернення Донбасу в Україну потрібно 3-5 років - Гриценко - 24.07.2018 17:08

За словами колишнього керівника Міністерства оборони України Анатолія Гриценка, мінімально на процеси реінтеграції Донбасу в Україну піде від 3 до 5 років.

Гриценко зазначив, що перехід регіону до миру охопить достатньо великий проміжок часу. Перш за все, дуже багато часу піде на розмінування територій. За приблизними підрахунками, площа мінних полів в Луганській та Донецькій областях у порівнянні майже така сама, як площа Чернівецької області.

Без очищення територій від боєприпасів та вибухівки нормальне життя людей в регіоні - неможливе, а розмінування вимагає не один рік.

Гриценко також нагадав про неодноразові та примусові відчуження майна вимушених переселенців на Донбасі. Йдеться про житло, будинки та квартири, та інше майно, яке впривласнювалось та неодноразово перепродувалось іншим власникам. Даний аспект, зазначає екс-оборонівець, є вкрай важливим, адже безлічі людям, які повернуться до себе на малу батьківщину, необхідно буде десь жити, і повернутись вони мали би туди, звідки поїхали.

Також Гриценко нагадав про необхіднісь розформування двох військових корпусів бойовиків, що саме по собі являється вкрай важким завданням.

Платинова Буковина

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