МАУ пропонують недорогі рейси з Чернівців у Делі- 24.07.2018 16:14
Компанія-авіаперевізник "Міжнародні авіалінії України" влаштувала розпродаж квитків на літаки з різних українських міст у країни Європи та Азії.
В МАУ оголосили про розпродаж авіаквитків зі п’яти українських міст до індійської столиці - міста Делі. Зокрема, пропонуєються також рейси з міжнародного аеропорта Чернівці.
Перельоти відбуватимуться з 31 липня по 31 жовтня поточного року. На літак Чренівці - Делі - Чернівці найдешевший квиток обійдеться у 361 євро на час розпродажу.
Тариф "Економ-Промо" пропонує найдешевші перельоти - з урахуванням ручної поклажі, зареєстрованого багажу не більше 23 кг, а також харчування на борту літака.
Коментарі (0)
Другие новости:
До Чернівецької громади долучаться 5 сіл Під час сесії депутати Чернівецької обласної ради підтримали план формування територіальних громад Чернівецької області.
- 24.07.2018 17:37
- 24.07.2018 17:37
На повернення Донбасу в Україну потрібно 3-5 років - Гриценко За словами колишнього керівника Міністерства оборони України Анатолія Гриценка, мінімально на процеси реінтеграції Донбасу
- 24.07.2018 17:08
- 24.07.2018 17:08
Виграш несправжнього авта вилився у видурені 55 тис грн Незважаючи на широку профілактично-роз’яснювальну роботу та регулярні попередження
- 24.07.2018 16:56
- 24.07.2018 16:56
Автівку після угону знайшли за 10 хвилин Транспортний засіб повернули власникові. За скоєне викрадачу загрожує до п’яти років позбавлення волі.
- 24.07.2018 15:42
- 24.07.2018 15:42
Піонтковський: Блокадою Азовського моря Путін тисне на Україну Російський політолог та відомий пуліцист Андрій Піонтковський заявив, що через блокаду Азовського моря президент
- 24.07.2018 15:20
- 24.07.2018 15:20
Право на отримання податкової знижки Чернівецька ОДПІ нагадує, що з метою використання права на податкову знижку за витратами, понесеними у звітному
- 24.07.2018 14:56
- 24.07.2018 14:56
Чому фракція Бурбака проти оновлення складу ЦВК Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак виступає проти законодавчого збільшення членів Центральної виборчої комісії України.
- 24.07.2018 14:45
- 24.07.2018 14:45
В Білорусі на місто опустилась хмара з метеликів Величезна кількість метеликів-одноденок буквально нашестям накинулась на білоруське місто Вітебськ
- 24.07.2018 12:52
- 24.07.2018 12:52
ДТП на Одещині вночі 24 липня, двое загиблих В районі селища Іванівка Одеської області в ніч на 24 липня відбулась аварія з летальним результатом. В даному ДТП загинуло двоє осіб.
- 24.07.2018 12:22
- 24.07.2018 12:22
27 липня відбудеться затемнення та кривавий місяць Найдовше за сто років повне місячне затемнення людство зможе спостерігати вже найближчими днями - у п’ятницу, 27 липня.
- 24.07.2018 11:54
- 24.07.2018 11:54