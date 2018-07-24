



МАУ пропонують недорогі рейси з Чернівців у Делі - 24.07.2018 16:14

Компанія-авіаперевізник "Міжнародні авіалінії України" влаштувала розпродаж квитків на літаки з різних українських міст у країни Європи та Азії.

В МАУ оголосили про розпродаж авіаквитків зі п’яти українських міст до індійської столиці - міста Делі. Зокрема, пропонуєються також рейси з міжнародного аеропорта Чернівці.

Перельоти відбуватимуться з 31 липня по 31 жовтня поточного року. На літак Чренівці - Делі - Чернівці найдешевший квиток обійдеться у 361 євро на час розпродажу.

Тариф "Економ-Промо" пропонує найдешевші перельоти - з урахуванням ручної поклажі, зареєстрованого багажу не більше 23 кг, а також харчування на борту літака.

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