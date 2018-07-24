Автівку після угону знайшли за 10 хвилин

- 24.07.2018 15:42
Автівку після угону знайшли за 10 хвилин

Транспортний засіб повернули власникові. За скоєне викрадачу загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Вночі 23-го липня до поліції звернувся житель села Старий Вовчинець Глибоцького району з приводу викрадення його автомобіля марки «Chrysler», який був припаркований в селищі Глибока біля районного суду.

Виїхавши на місце події слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Глибоцького відділення поліції отримавши прикмети автівки почали активні пошуки.

Через декілька хвилин правоохоронці встановили, що легковиком заволодів 20-річний мешканець села Кам’яна Глибоцького району. На чужому автомобілі парубок мав намір доїхати до дому.

Наразі вирішується питання про оголошення викрадачеві підозри за скоєний злочин передбачений частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: угон авто, чернівці поліція

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