Піонтковський: Блокадою Азовського моря Путін тисне на Україну

- 24.07.2018 15:20
Піонтковський: Блокадою Азовського моря Путін тисне на Україну

Російський політолог та відомий пуліцист Андрій Піонтковський заявив, що через блокаду Азовського моря президент РФ Володимир Путін має намір завдати серйозного удару по Києву.

За словами Піонтковського, шляхом блокування Азовського моря Маріуполь втрачає свій статус як торгового порту. Це серйозно шкодить Києву та економіці України загалом.

Політолог зазначає, що Кремль не наважується на військову ескалацію, щоб заволодіти сухопутним коридором до Криму. Реакція на такі заходи від Европи та США буде для Кремля більш ніж неприємною та навіть нищівною. Одже, санкції від цього можуть стати значно жорсткішими.

Через ці побоювання Путін не погодиться на ескалацію конфлікта, а значить, він має намір змусити керівництво України за допомогою політичних важелів до компромісу, наприклад, з прісною водою для окупованого Криму. Тобто, може йтися про обмін розблокування Азовського моря на надання Криму води. Тим більше, що на Азовському морі наразі не спостерігається прямий військовий вплив, а радше - сильний тиск в політичному полі.

За словами політолога, такі дії вже дають певний результат, оскільки в Україні вже пішли розмови про компроміс та надання, до прикладу, води Криму тощо.

Платинова Буковина

Ключові слова: блокада азовського моря, політичний тиск росії на україну, піонтковський про україну

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