



Право на отримання податкової знижки - 24.07.2018 14:56

Чернівецька ОДПІ нагадує, що з метою використання права на податкову знижку за витратами, понесеними у звітному 2017 році, платник податку може подати податкову декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня 2018 року.

Звертаємо увагу, що включити до податкової знижки за навчання члена сім’ї першого ступеня споріднення, з урахуванням п. 166.4 ст.166 ПКУ, можна лише суми коштів, сплата яких здійснена безпосередньо платником податку, який звертається за податковою знижкою та фактично підтверджена відповідними розрахунковими документами (квитанції, касові ордери, чеки тощо).

Нагадаємо, що з 01.01.2017 скасовано обмеження щодо періоду, протягом якого платник податків та/або член його сім’ї першого ступеня споріднення у звітному (податковому) році навчався.

За результатами звітного року будуть враховуватися фактично понесені витрати протягом звітного (податкового) року платника податку, який сплачує за навчання члена його сім’ї першого ступеня споріднення, незалежно від того отримував, чи ні такий член сім’ї доходи у вигляді заробітної плати.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

У разі, якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначені ст. 166 Податкового кодексу.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина

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