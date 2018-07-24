



Чому фракція Бурбака проти оновлення складу ЦВК - 24.07.2018 14:45

Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак виступає проти законодавчого збільшення членів Центральної виборчої комісії України.

За словами Бурбака, спікер парламенту запропонував нардепам збільшити кількісний склад членів ЦВК до 16-17 осіб. На засіданні фракції розглядались дані пропозиції, і їх не було підтримано. Нардеп відзначив, що для оновлення складу ЦВК необхідно дотримуватись певних дій - для заповнення 13 вакантних позицій необхідно відсіяти одного з 14 кандидатів.

Відзначимо, що президент України Петро Порошенко в січні 2018 року підписав представлення про призначення нових членів ЦВК, та запропонував призначити 14 осіб. Представлення в ВР він вніс 5 лютого. Законовдачно передбачено, що до складу ЦВК України входять 15 членів, і повноваження двох все ще тривають, що означає - парламент має призначити лише 13 осіб до нового складу Центрвиборчкому.

Навесні спікер парламенту Андрій Парубій заявляв, що спеціального механізму, який би дозволив обрати 13 кандидатів з 14-ти, ще поки що не встановлений. Блок Петра Порошенка наполягав на переформатування складу ЦВК. За словами Парубія, в закон про Центрвиборчком для можливості призначити 14 членів необхідно вносити зміни, що запропонували деякі з депутатів ВР. За даним питанням очікуються консультації за участиі парламентських фракцій.

Платинова Буковина

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