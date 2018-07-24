Чому фракція Бурбака проти оновлення складу ЦВК

- 24.07.2018 14:45
Чому фракція Бурбака проти оновлення складу ЦВК

 Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак виступає проти законодавчого збільшення членів Центральної виборчої комісії України.

За словами Бурбака, спікер парламенту запропонував нардепам збільшити кількісний склад членів ЦВК до 16-17 осіб. На засіданні фракції розглядались дані пропозиції, і їх не було підтримано. Нардеп відзначив, що для оновлення складу ЦВК необхідно дотримуватись певних дій - для заповнення 13 вакантних позицій необхідно відсіяти одного з 14 кандидатів.

Відзначимо, що президент України Петро Порошенко в січні 2018 року підписав представлення про призначення нових членів ЦВК, та запропонував призначити 14 осіб. Представлення в ВР він вніс 5 лютого. Законовдачно передбачено, що до складу ЦВК України входять 15 членів, і повноваження двох все ще тривають, що означає - парламент має призначити лише 13 осіб до нового складу Центрвиборчкому.

Навесні спікер парламенту Андрій Парубій заявляв, що спеціального механізму, який би дозволив обрати 13 кандидатів з 14-ти, ще поки що не встановлений. Блок Петра Порошенка наполягав на переформатування складу ЦВК. За словами Парубія, в закон про Центрвиборчком для можливості призначити 14 членів необхідно вносити зміни, що запропонували деякі з депутатів ВР. За даним питанням очікуються консультації за участиі парламентських фракцій.

Платинова Буковина

Ключові слова: цвк оновлення складу, цвк україна, народний фронт бурбак

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