МВФ може незабаром відновити фінансування України

- 24.07.2018 11:04
МВФ може незабаром відновити фінансування України

За словами Оксани Маркарової, яка наразі є виконуючою обов’язків міністра фінансів України, підзвітне їй відомство розраховує найближчим часом на відновлення фінансування від МВФ. За повідомленням Маркарової, переговори з фондом на рахунок бюджету та цін на газ мають конструктивний характер, тому найближчим часом може підніматись питання щодо відновлення фінансування.

Верховна Рада також прийняла закон про Антикорупційний суд, що було однією з обов’язкових до виконання вимог МВФ. 

В.о. міністра фінансів України зазначила, что бюджет Украхни виконується за перше впівріччя року краще, ніж за перший квартал.

Згідно з заявою чиновниці, в нинішньому році Україна також ретельно відслідковує рикон єврооблігацій, щоб вийти на ринок вже незабаром. Окрім того, Маркарова відзначила недавне покращення кон’юктури ринку.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: кредити мвф для україни, україна мвф

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