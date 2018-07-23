Серйозні пожежі в Греції - понад 50 загиблих

- 24.07.2018 10:44
Серйозні пожежі в Греції - понад 50 загиблих

В Греції бушують сильні пожежі, в наслідок яких нараховується вже понад 50 загиблих людей. Також постраждало близько 150 осіб, більше 10 з яких знаходятся у важкому стані.

Ці пожежі в Греції називать найсильнішими за останнє десятиліття. Представники місцевої влади повідомляють про щонайменше 50 загиблих під час пожеж. Якщо напередодні повідомлялось про 24 загиблі людини, то неподалік від міста Рафіна рятувальники виявили ще 26 тіл загиблих, що збільшило число загиблик. Про постраждалих, яких зараз налічується понад 150 осіб, повідомив офіційний представник грецького Кабміну Дімітріс Дзанакопулос.

Прем’єр-міністр країни Алекс Ципрас визнав, що ситуація з пожежами в грецьких лісах вийшла з-під контролю. Наразі повідомляється про сильні пожежі, які вирують по три боки від Афін, а саме - поблизу міст Рафіна, Неос Вутзас, Мати, Пікермі, неподалік від курортного містечка Кинета, а також на схилах гори Пенделі. У вказаних районах було оголошено режим надзвичайного стану.

Сильний вітер додає ще більше небезпеки, адже пориви вітру зі швидкістю понад 22 метри в секунду сприяють швидкому поширенню вогню. Для боротьби з вогняною стихією залучена також авіація - військові безпілотники, гелікоптери та літаки, над гасінням пожеж працюють понад 600 пожежників та близько 300 одиниць пожежного транспорту.

Представники влади закликають жителів евакуюватись, і допомогу надають рятувальники та працівники пожежних служб. Людей закликають не лишатись біля своїх будинків під час небезпеки, рятуючи житло. Багато евакуйованих людей через надвичайний стан були змушені ночувати в спортивних закладах, в автівках чи навіть просто неба.

Платинова Буковина

Ключові слова: лісові пожежі в греції, греція пожежі

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