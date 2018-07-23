Тимошенко повторює меседжі російської пропаганди

- 24.07.2018 10:23
Тимошенко повторює меседжі російської пропаганди

В заявах лідера ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко все частіше звучать вислови, більш притаманні російській пропаганді. Нещодавно вона заявила, что президент України намагається розв’язати в країні війну, як вже з року в рік промовляють в Росії.

За словами Тимошенко, президент має намір сприяти захопленню українських територій, аби не проводити вибори, натомість ввівши надзвичайний стан.

При цьому, очільниця "Батьківщини" висловлюється про проросійських бойовиків на Донбасі як про керівників ЛНР та ДНР, а не на бойовиків, які діють за вказівками кураторів з сусідньої держави. Про окупацію Росією Криму та акти військової агресії на окремих територіях Донецкої та Луганської областей Тимошенко дивним чином не згадує, роблячи ще під час інтерв’ю на українському каналі UA: Перший.

Варто зазначити, що нещодавно пресс-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков зробив аналогічну заяву про те, що в Україні планується розв’язання війни.

Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко з обуренням заявила, що війна вже давно іде, і в ній Україна не нападала, а захищається. Геращенко нагадала Тимошенко, що саме Росія анексувала кримський півострів та керує окупацією на Донбасі.

На власній сторінці в Facebook голова парламентскої делегаціє в ПАРЄ Володимир Ар’єв відзначив, що Юлія Тимошенко буквально використовує у своїх заявах тези з російського пропагандистського сайту Украина.ру. Також наводимо нижче скріншоти зі статтями, які привів в якості прикладу Ар’єв на сторінці у соцмережі.


Безліч українських журналістів обурені заявами Тимошенко і пропонують їй або відкрити факти, якими вона ніби оперує, або ж вирушити за грати через провокативні заяви та працю на країну-агресора. Багато хто наполягає на тому, що Тимошенко все міцніше закріплює за собою статус кремлівської маріонетки.

Нагадаємо, що бойові дії на Донбасі тривають понад чотири роки, і жертвами військової агресії РФ в Україні стали понад 10 тисяч людей. А одже заяви про розв’язання війни Україною та захист бойовиків є нічим іншим, на думку активістів, аніж зневагою до пам’яті загиблих, за що необхідно вибачитись.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Юлія Тимошенко опинилась в числі депутатів, які пропустили найбільше голосувань в Верховній Раді. Водночас, лідер "Батьківщини" не голосувала тако за закон про реінтеграцію Донбасу, у якому РФ називають країною-агресором.

Платинова Буковина

Ключові слова: юлія тимошенко, війна в україні

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