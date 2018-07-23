



В Чернівцях дівчина вчинила спробу суїциду - 24.07.2018 09:49

В Чернівцях у ніч з 23 на 24 липня відбулась спроба вчинити самогубство.

Як стало відомо, подія мала місце в районі Дріжзаводу, на мості через річку Прут. Дівчина хотіла покінчити з собою, стрибнувши з моста у воду.

Про інцедент повідомили патрульній поліції, яка оперативно прибула на місце. На щастя, дівчину вдалось відмовити від думки покінчити з собою.

Представники Національної поліції незабаром відкриють подробиці даної події.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини