В Чернівцях дівчина вчинила спробу суїциду- 24.07.2018 09:49
В Чернівцях у ніч з 23 на 24 липня відбулась спроба вчинити самогубство.
Як стало відомо, подія мала місце в районі Дріжзаводу, на мості через річку Прут. Дівчина хотіла покінчити з собою, стрибнувши з моста у воду.
Про інцедент повідомили патрульній поліції, яка оперативно прибула на місце. На щастя, дівчину вдалось відмовити від думки покінчити з собою.
Представники Національної поліції незабаром відкриють подробиці даної події.
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