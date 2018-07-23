Декана ЧНУ затримали на хабарі- 23.07.2018 18:20
За 700 доларів США чоловік мав посприяти абітурієнту у вступі до Чернівецького політехнічного коледжу.
Слідчі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області спільно з оперативниками Управління захисту економіки під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили протиправну діяльність завідувача кафедри ЧНУ.
Правоохоронці з’ясували: отриману неправомірну вигоду зловмисник планував поділити з службовими особами коледжу і таким чином допомогти у вирішенні питання про зарахування вступника.
Під час одержання вказаної суми коштів працівники поліції затримали науковця. Наразі проводяться слідчі дії. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Як ми повідомляли, раніше інший Декан ЧНУ попався на хабарі
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