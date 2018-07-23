Декана ЧНУ затримали на хабарі

- 23.07.2018 18:20
Декана ЧНУ затримали на хабарі

За 700 доларів США чоловік мав посприяти абітурієнту у вступі до Чернівецького політехнічного коледжу.

Слідчі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області спільно з оперативниками Управління захисту економіки під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили протиправну діяльність завідувача кафедри ЧНУ.

Правоохоронці з’ясували: отриману неправомірну вигоду зловмисник планував поділити з службовими особами коледжу і таким чином допомогти у вирішенні питання про зарахування вступника.

Під час одержання вказаної суми коштів працівники поліції затримали науковця. Наразі проводяться слідчі дії. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Як ми повідомляли, раніше інший Декан ЧНУ попався на хабарі 

 

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Ключові слова: Декан ЧНУ хабар літо 2018, погорів на хабарі декан ЧНУ

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Яку роль зіграє Кличко на президентських виборах? Політична фігура мера Києва Віталія Кличка буде використовуватись в якості подразнюючого фактору для конкурентів та партнерів
- 23.07.2018 17:39
На Буковині чоловіки з’ясовували стосунки пострілами Сторожинецькі правоохоронці по гарячих слідах викрили двох хуліганів, які причетні до побиття молодика
- 23.07.2018 16:56
В ДТП на Хотинщині загинув чоловік Правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками.
- 23.07.2018 16:32
В Чернівцях жодну головну дорогу не відремонтовано за 4 роки В Чернівцях в жахливому стані знаходяться дороги, і власне, дорожне господаство за чотири роки, відколи очільником міста
- 23.07.2018 16:19
Японці гинуть від аномальної спеки Рекордно високі температурні показники нанесли удар по Японії. Власне, в місті Кумагая, що неподалік від Токіо
- 23.07.2018 16:05
Домашній улюбленець лишив хазяїв без відпустки Родина з английського Вінчестера були змушені скасувати свій літній відпочинок
- 23.07.2018 15:22
Ботанічному саду ЧНУ загрожує загибель рослин Ботанічний сад при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича опинився під загрозою.
- 23.07.2018 14:56
Усик увійшов до четвірки найкращих боксерів світу Український боксер Олександр Усик є абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі
- 23.07.2018 14:38
Магнітна буря 24 липня 2018 року Згідно з даними рентгенівської лабораторії астрономії Сонця ФІАН, о 6:00 за київським часом розпочнеться магнітна буря
- 23.07.2018 14:17
Військові кораблі НАТО прибули до порту Одеси Кораблі НАТО, що належать до складу постійної військово-морської групи, а також постійної протимінної військово-морскьої групи
- 23.07.2018 12:48

Всі новини