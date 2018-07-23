



Яку роль зіграє Кличко на президентських виборах? - 23.07.2018 17:39

Політична фігура мера Києва Віталія Кличка буде використовуватись в якості подразнюючого фактору для конкурентів та партнерів. Про це пише Віталій Дяченко для сайту http://www.dsnews.ua/

В Администрації президента України зможуть реалізувати так званий план "наступник" за участі Кличка, аби берегти за діючим президентом в майбутньому певний набір ключових функцій влади. Так, Петро Порошенко може відмовитись балотуватись у президенти на другий термін, і об’єднана коаліція БПП та "Народного фронту" може запропонувати в якості майбутнього президента мера Києва Віталія Кличка. Якщо Кличко переможе на виборах, Порошенко сможе зберегти вплив на нового президента та на коаліцію, а також на виконавчу владу. Це означає, що і на майбутніх парламентських виборах він може цілком сподіватись на успіх.

В інших країнах такий сценарій використовується далеко не перший рік. В якості прикладу можна навести Росію з Путіним та Медведєвим, які час від часу міняються посадами, а також Польщу, де Ярослав Качинський формально знаходиться у тіні, однак, все ж таки має вплив на керівників країни. Однак не все так просто із планом "наступництва", оскільки він втрачає свою силу, якщо йдеться про країни з наявними хоча б формально демократичними інститутами. Лише в тих країнах, де панує авторитаризм, а наступником є член родини (бажано), такий план може ефективно працювати.

За умов реальної політичної конкуренції в Україні дуже складно повірити в те, что Порошенко матиме достатньо важелів для керування Кличком. окрім того, варто відзначити ще відносини між політиками.

Цікаво, що найвищий президентський рейтинг 2014 році був саме у Кличка, через що мер може цілком затамувати певну образу на діючого президента через перемогу на виборах. Маніпулювати Кличком буде складно, тому і випливають сумніви щодо реалізації подібного сценарію під час виборів президента в Україні, незважаючи на те, що даний план намагаються просувати в Адміністрації президента України. Одже, персону Кличка більш вірогідніше будуть використовувати в якості так званої "червоної ганчірки", якою будуть дражнити конкурентів та партнерів.

Цілком можливо, що Кличка влаштовує крісло мера Києва, одже, він може бути і не зацікавлений в боротьбі за президентське крісло.

Тим паче, що окрім Порошенка, в Україні є інші зацікавлені в особі Кличка персони. Відомо, що на столичного мера може мати певний вплив один з лідерів Опозиційного блоку Сергій Льовочкін. Ще однією діючою особою Льовочкіна може стати Анатолій Гриценко з неочікувано високими рейтингами. Оскільки останнім часом рейтинги Гриценка дещо знижуються, то замість нього цю роль може зіграти Кличко, складаючи конкуренцію навіть для Порошенка. В будь-якому випадку, Віталій Кличко може зіграти свою роль, відтягнувши певний відсоток електорату.

Платинова Буковина

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