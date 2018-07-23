На Буковині чоловіки з’ясовували стосунки пострілами

- 23.07.2018 16:56
На Буковині чоловіки з’ясовували стосунки пострілами

Сторожинецькі правоохоронці по гарячих слідах викрили двох хуліганів, які причетні до побиття молодика. Правопорушникам за скоєне загрожує до семи років позбавлення волі.

По обіді 22-го липня до поліції звернувся 28-річний житель селища Красноїльськ Сторожинецького району. Чоловік повідомив, що двоє родичів його співмешканки нанесли йому тілесних ушкоджень під час бійки в нього вдома, а також застосували зброю.

Виїхавши на місце події слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Сторожинецького відділу поліції встановили, що між молодиками виникла словесна перепалка. Парубки дістали пістолети та зробили декілька попереджувальних пострілів в повітря, після чого втекли.

По гарячим слідам поліцейським вдалося встановити хуліганів. Ними виявилися двоє жителів села Петрашівка Герцаївського району 27-ми та 25-ти років, котрі зізналися в скоєному.

Постраждалого із тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні. Із місця події працівники поліції вилучили три гільзи та направили для проведення експертизи.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження передбачене частиною 4 статті 296 ( Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у вчиненому та обранні міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: постріли буковина, сварка зі збоєю петрашівка

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