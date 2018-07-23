В ДТП на Хотинщині загинув чоловік

- 23.07.2018 16:32
В ДТП на Хотинщині загинув чоловік

Правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками.

Вранці 22-го липня по вулиці Головній села Грозинці Хотинського району сталася автопригода. Водій мотоцикла «СПАРТА» 29-річний житель села Колінківці Хотинського району не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся із автомобілем «ВАЗ-2107» під керуванням 37-річного жителя села Зарожани.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми не сумісні з життям та помер на місці пригоди.

Попереднє медичне освідчення показало, що водій легковика на момент скоєння автопригоди був тверезий.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ДТП Буковина, грозинці смертельне дтп 22 07 2018

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