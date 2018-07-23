Ботанічному саду ЧНУ загрожує загибель рослин

- 23.07.2018 14:56
Ботанічному саду ЧНУ загрожує загибель рослин

Ботанічний сад при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича опинився під загрозою. Справа в тому, що рослини в ботанічному саду продовжують гинути. Нажаль, далеко не всі рослини можуть пристосуватись до створених тимчасових умов, у той час як ремонт в ботсаду ще триває, і не відомо, коли закінчиться.

Причому, гинуть рослини практично масово. Керівники оранжереї відмовились коментувати ситуацію, що склалася, назвав її нонсенсом. Незважаючи на це, з неофіційних джерел вдалось дізнатись про стан речей в ботанічному саду.

Так, дійсно, до масової загибелі багатьох видів рослин, у тому числі й доволі рідкісних, призвів ремонт приміщень, де тримуються ці рослини. Ремонт і досі триває, незважаючи на те, що розпочали роботи ще у 2017 році. Підрядники практично увесь час проводят ремонтні роботи, щось майструють, фарбують тощо.

Різка зміна обстановки, перепад температур для деяких рослин є не просто небезпечним, а фактично згубливим. Через деякий час від подібного впливу рослини зазнають шоку, після чого починають хворіти та зовсім гинуть.

 

Платинова Буковина, Чернівці

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