Магнітна буря 24 липня 2018 року

- 23.07.2018 14:17
Магнітна буря 24 липня 2018 року

З ранку у вівторок, 24 липня, на Землі відбуватиметься магнітна буря. Йдеться про слабку магнитну бурю, потужність якої спеціалісти оцінюють класом G1.

Згідно з даними рентгенівської лабораторії астрономії Сонця ФІАН, о 6:00 за київським часом розпочнеться магнітна буря, і саме зранку вплив буде найбільш активнив. Збудженою геомагнітна оболонка нашої планети залишатиметься приблизно до 12:00.

Ватор зазначити, що остання магнітна буря була 28 червня, їй передували бурі 6 та 7 травня, а ще раніше - 20 квітня - сталась магнітна буря, яка є найбільшою з початку 2018 року. До цього в поточному році вже ставались потужні магнітні бурі - наприклад, у ніч з 18 на 19 березня. Тим не менш, максимальна фаза магнітної бурі тривала усього-навсього близько 2,5 годин.

Вчені нагадують, що за п’ятибальною шкалою слабкі магнітні бурі класу G2 можуть ставати причиною флуктуацій в енергетичних системах, тобто, відхилення від нормальної роботи. Дещо може чинитись вплив на системи управління космічними апаратами. На високих широтах від 60 градусів та вище можуть спостерігатись полярні сяйва.

Платинова Буковина

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