Чернівецька Свобода виступає проти заходів ЛГБТ-спільноти

- 23.07.2018 12:36
Чернівецька Свобода виступає проти заходів ЛГБТ-спільноти

Нагадаємо, що в Чернівцях на 26 липня запланироване проведення заходів за участі ЛГБТ-активістів, і в Чернівцях вже створювались петиції та відбувались акції протесту проти їх проведення.

Наразі до Чернівецького міського голови з офіційним листом звернулись депутати фракції ВО "Свобода" в Чернівецькій обласній раді. Заходи подібного роду називають публічною агресивною демонстрацію того, що розвалює засади інституту сім’ї зсередини. Як заявив керівник Чернівецької обласної організації "Свобода" Віталій Мельничук, такі заходи являють собою загрозу національній безпеці України, осільки вони руйнують фундамент батьківства, материнства та традиційної сім’ї.

Заходи ЛГБТ-спільноти в Чернівцях анонсовані на 26 липня. Цього ж дня має відбутись сесія Чернівецької ради, у порядок денний якої було внесене згідно з пропозицією секретаря Василя Продана розгляд питання про дострокове припинення повноважень міського голови.

Власне, мер міста Олексій Каспрук впевнений, що ситуацію розхитують штучно, під час чого відбуваються псроби блокування роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, департаментів тощо, і за основу беруться анонсовані заходи ЛГБТ-активістів.

Зазначимо, що обласний провід ВО "Свобода" наразі ще не оприлюднив заяв стосовно підтримки чи засуждення подій 26 липня в Чернівецькій міськраді. Мала місце лише оприлюднена заява про недопущення проведення в Чернівцях акції на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: лгбт чернівці, свобода чернівці

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