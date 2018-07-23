



Самотня мати має право на підвищений розмір соціальної пільги - 23.07.2018 12:02

Чернівецька ОДПІ нагадує, що порядок надання податкових соціальних пільг (далі – ПСП) встановлений ст.169 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Згідно з нормами згаданої статті ПКУ будь-який платник податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП у розмірі, що дорівнює 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.

Платник ПДФО, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником, має право на ПСП у розмірі 150 відсотків суми пільги (у 2018 році – 1321,50 грн.), у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років. Про наявність такого права необхідно зазначити у заяві про застосування ПСП, до якої додаються відповідні підтвердні документи.

Отже, самотня мати має право на застосування ПСП у розмірі 150 відсотків суми пільги, яка визначена п.п.169.1.1 п.169.1 ст.169 ПКУ, у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, за умови дотримання процедур, зазначених п.п.169.4.1 п.169.4 ст.169 ПКУ, та наданням відповідних підтверджуючих документів.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини