ДТП в Сторожинці: зіштовхнулись ВАЗ та мотоцикл

- 23.07.2018 10:48
ДТП в Сторожинці: зіштовхнулись ВАЗ та мотоцикл

 В місті Сторожинець по вулиці Видинівського ввечері неділі, 22 липня, сталась дорожно-транспорта пригода.

За наявними даними, поблизу районної гімназії відбулось зіткнення мотоциклу так легкового авто ВАЗ 2115.

Зазначається, що мотоцикліст прямував до центру міста, коли легкових виїзжав з парковки неподалік від аптеки. В здійсненні безпечного маневру під час виїзду на проїжджу частину водій ВАЗу не впеснився, через що він перегородив рух мотоциклу. Незважаючи на те, що мотоцикліст намагався уникнути зіткнення, він все одно зачепив авто по бамперу на пошкодив його.

Травму ноги отримала пасажирка мотоцикла - її оперативно госпіталізували до Сторожинецької центральної районної лікарні.

Про швидкість руху транспортних засобів та наявність алкоголю у крові водія наразі не повідомляється. Більше деталей - згодом на сайті.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: сторожинець дтп, буковина дтп

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