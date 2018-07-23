



Касрук прокоментував хабарництво в Чернівціводоканалі - 23.07.2018 09:59

Мер Чернівців Олексій Каспрук відзначив, що у справі з хабарництвом на комунальному підприємстві Чернівціводоканал у постанові фігурують чотири особи. Йдеться про керівника підприємства, його заступника, інженера з тендерних закупівель та його матері - працівниці служби постачання. Варто зазначити, що жінка раніше працювала на підприємстві комірником.



Очільник міста відзначив, що за хабар затримали працівника Чернівціводоканалу, який вже довго працює на підприємстві. Далі слідували обшуки у керівників підприємства, у начальника та заступника, та матері чиновника, підозрюваного в хабарництві. Зазначаться, що обшуки не були результативними - нічого підозрілого виявлено не було, і не вилучили жодних документів.

Каспрук також відмітив, що підстав для вручення керівнику та заступнику водоканалу підозр наразі немає. В Києві наразі перебуває інженер підприємства, якого було заарештовано. Найближчим часом буде підійматись питання щодо обрання для нього запобіжного заходу. Деякі матеріали, що мають відношення до Чернівціводоканалу, були знайдені під час обшуку гаражу матері інженера. Саме ці документи належать підприємству, відповідено до опису. Документи у встановленому порядку були вилучені та передані на збереження.

За словами очільника міста, діям кожного учасника справи слідство має надати справедливу оцінку. Звичайно, справа завдать певної шкоди репутації водоканалу. Однак, в будь-якому разі, підприємство має бути прибутковим, відповідально надавати населенню послуги та працювати максимально чесно і прозоро.

Платинова Буковина, Чернівці

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