



Поліція ретельніше перевірятиме дорожній рух та перевезення - 23.07.2018 09:13

Таке рішення прийнято 21-го липня за результатами термінової селекторної наради МВС і пов’язане з різким зростанням кількості смертельних ДТП. Зокрема на Буковині з початку літа в автопригодах загинули 14 людей і понад 60 отримали травми.

Правоохоронці занепокоєні: з початком курортного сезону стрімко зросла кількість потерпілих внаслідок ДТП. Лише в червні цього року на автошляхах країни загинуло більше двох сотень громадян і 2,5 тисячі осіб отримали травми. Основними причинами аварій є перевищення швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть тощо.

Більше двох десятків загиблих і стільки ж травмованих – таким є результат чотирьох резонансних дорожньо-транспортних пригод, що сталися упродовж 20-го липня в Україні. Найбільш масштабні з них – за участі пасажирських автобусів.

Під час селекторної наради перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий оголосив результати проведення в Україні профілактичного відпрацювання «Перевізник». Зокрема, протягом трьох місяців працівники поліції перевірили понад 185 тисяч автобусів і виявили більше 26 тисяч порушень правил дорожнього руху та пасажирських перевезень. Попри ігнорування ПДР водіями автобусів, самі транспортні засоби подекуди перебувають у вкрай незадовільному стані і є небезпечними для пасажирів.

«Результати перевірок і невтішна статистика смертності за участі пасажирського транспорту вимагають негайного посилення контролю за безпекою дорожнього руху», – зауважив начальник Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв. – «Ми не можемо допустити на Буковині повторення тих трагічних подій, що мали місце вчора, 20-го липня, в різних регіонах України».

Одразу після селекторної наради в обласному ГУНП було проведено робочу зустріч представників управлінь превентивної діяльності, патрульної поліції та територіального підрозділу Укртрансбезпеки. За результатами зустрічі було затверджено комплекс спільних цільових заходів щодо стабілізації стану аварійності на автошляхах Буковини. Під прицілом правоохоронців – дотримання правил дорожнього руху та пасажирських перевезень, технічний стан транспортних засобів, стан дорожнього полотна, розмітки й наявність необхідних попереджувальних знаків.

Поліціянти будуть посилено контролювати аварійно-небезпечні ділянки доріг, місця концентрації ДТП, траси державного і міжнародного значення. У разі необхідності наряди патрульних підсилять військовими й автотехнікою Нацгвардії.

Крім цього, спільно з Укртрансбезпекою працівники поліції перевірятимуть автовокзали, місця стоянки та відстою транспорту. Особливу увагу правоохоронці приділятимуть виявленню нелегальних перевізників. Як правило, саме на них припадає левова частка порушень.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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