Из Эстонии выдворили четверых заробитчан из Украины- 20.07.2018 10:46
Четверых граждан Украины задержали в Эстонии, неподалеку от города Раквере, во время проверки строительных объектов.
Как выяснилось, украинцы работали в стране нелегально.
О происшествии сообщили сотрудники департамента полиции совместно с сотрудниками пограничной охраны, прибывшими на место проверки объектов. Нарушителей обнаружили в среду, 18 июля.
Помимо всего прочего, нелегальных трудовых мигрантов из Украины обяхали выплатить штраф в пользу Эстонии. После этого указанные граждане будут вынуждены как можно быстрее покинутьстрану. Въезд в Эстонию для них теперь запрещен на три года.
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