



Из Эстонии выдворили четверых заробитчан из Украины - 20.07.2018 10:46

Четверых граждан Украины задержали в Эстонии, неподалеку от города Раквере, во время проверки строительных объектов.

Как выяснилось, украинцы работали в стране нелегально.

О происшествии сообщили сотрудники департамента полиции совместно с сотрудниками пограничной охраны, прибывшими на место проверки объектов. Нарушителей обнаружили в среду, 18 июля.

Помимо всего прочего, нелегальных трудовых мигрантов из Украины обяхали выплатить штраф в пользу Эстонии. После этого указанные граждане будут вынуждены как можно быстрее покинутьстрану. Въезд в Эстонию для них теперь запрещен на три года.

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