



Отель для животных в Черновцах прекратил работу - 19.07.2018 09:34

В Черновцах ГКП "Приют для животных" в течение двух лет подряд предлагал услуги отеля дли животных, а именно - для кошек. Здесь за животными ухаживали, кормили, купали и предоставляли нужную ветпомощь, тогда как хозяева могли отправляться в отпуск и не беспокоиться о своем питомце.

Кошачий отель был обустроен в одном из кабинетов приюта. Стоимость проживания одного животного составляла порядка 40 гривен в сутки, что очень мало, и практически нке покрывало расходов.

На период новогодних праздников, а также летом в отеле для котов проживало от 2 до 3 котов. В настоящее время было решено приостановить работу отеля - как из-за нехватки средств, так и из-за недостатка работников, помещений.

Что касается отеля для собак, то по словам директора приюта Василия Виноградова, такой возможности в ближайшее время не предвидится. Для собак потребуется гораздо большее помещение, особые условия, кроме того, и для котов сейчас места не хватает. В целом, приют в настоящее время и так перегружен - для животных не хватает вольеров и мест.

Платиновая Буковина, Черновцы

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