Подорожает ли в Черновцах проезд в троллейбусе

- 18.07.2018 09:55
Подорожает ли в Черновцах проезд в троллейбусе

Исполнительный комитет Черновицкого городского совета провел заседание 17 июля, в ходе которого рассматривался вопрос повышения тарифа на проезд в общественном электротранспорте. Предполагалось, что в Черновцоах проезд в троллейбусах мог возрасти до 3 гривен.

Обсуждался также вопрос использованиея электронного билета, при оплате которым стоимость проезда составила бы в общей сложности порядка 2,5 гривен.

Также были предложены такие варианты тарифов при условии оплаты картой - 2 гривны для студентов, 1 гривна для школьников. Также не оставили без внимания и возможность запуска ночного троллейбуса, проезд в котором составил бы 8 гривен.

Исполком провел по данным вопросам массу обсуждений, и даже дважды имело место голосование по данному вопросу. Было решено установить новые тарифы с 1 августа 2018 года.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: троллейбус черновцы, проезд в троллейбусе черновцы

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

К вечеру 18 июля в Украине - резкое ухудшение погоды Ухудшение погодных условий практически по всей территории Украины ожидается до конца дня сегодня, 18 июля.
- 18.07.2018 17:46
Поезд проехал над спящей на путях женщиной В прошлый понедельник, 16 июля в Латвии произошел странный случай.
- 18.07.2018 17:26
Подробиці ДТП на Героїв Майдану в Чернівцях Водії автомобілів «ЗАЗ» і «ГАЗ» «не поділили» дорогу, в результаті чого зіткнулися.
- 18.07.2018 17:13
Космический зонд к Солнцу отправят 4 августа 2019 года Национальное аэрокосмическое агентство NASA уже готово направить к Солнцу космический аппарат
- 18.07.2018 16:33
Неповнолітніх крадіїв пального спіймали на Кіцманщині З настанням сутінок двоє товаришів зливали дизельне пальне з чужих автомобілів
- 18.07.2018 14:44
Відшкодування ПДВ в Чернівцях сягнуло 76,8 млн грн У першому півріччі цього року платникам податку на додану вартість, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ
- 18.07.2018 14:17
Мероприятия ко Дню Независимости Украины 2018 на Букивине Мероприятия по случаю празднования Дня Независимости Украины в Черновицкой области стартуют с 23 августа в 9:00, в день Государственного Флага Украины.
- 18.07.2018 12:23
Массовое отравление в детском лагере на Донеччине В детском лагере Яструбок, что в селе Сосновое Лиманского района Донецкой области
- 18.07.2018 11:30
Из-за сильных ливней в Индии погибло более 500 человек Более 50 человеческих жертв унесли муссонные дожди в Индии, как информируют в Центральной комиссии
- 18.07.2018 11:08
Кабмин рассмотрит вопрос проведения пробной переписи населения Распоряжение о проведении пробной переписи населения Украины планирует сегодня утвердить
- 18.07.2018 10:16

Всі новини