Подорожает ли в Черновцах проезд в троллейбусе- 18.07.2018 09:55
Исполнительный комитет Черновицкого городского совета провел заседание 17 июля, в ходе которого рассматривался вопрос повышения тарифа на проезд в общественном электротранспорте. Предполагалось, что в Черновцоах проезд в троллейбусах мог возрасти до 3 гривен.
Обсуждался также вопрос использованиея электронного билета, при оплате которым стоимость проезда составила бы в общей сложности порядка 2,5 гривен.
Также были предложены такие варианты тарифов при условии оплаты картой - 2 гривны для студентов, 1 гривна для школьников. Также не оставили без внимания и возможность запуска ночного троллейбуса, проезд в котором составил бы 8 гривен.
Исполком провел по данным вопросам массу обсуждений, и даже дважды имело место голосование по данному вопросу. Было решено установить новые тарифы с 1 августа 2018 года.
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