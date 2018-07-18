



Сплачені на старі рахунки податки будуть автоматично переадресовані на нові - 18.07.2018 09:35

Як розповіла заступник начальника управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем – начальник відділу обліку платежів та зведеної звітності Чернівецької ОДПІ Марія Костюк, з 2 липня 2018 р. почали діяти нові рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів. Проте, для зручності платників та з метою уникнення втрати бюджету, встановлено перехідний період – до 11 вересня 2018 р. Тож, якщо податок чи збір був випадково перерахований на старий рахунок, він не втрачається і не потребує додаткових зусиль на переадресацію, а зараховується відповідно до визначених призначень та у відповідності до бюджетного законодавства.

Чернівецька ОДПІ радить платникам бути уважнішими при перерахуванні бюджетних платежів і використовувати для цього саме нові рахунки. Ознайомитись з ними можна на суб-сайті Головного управління ДФС у Чернівецькій області у розділі: «Бюджетні рахунки» http://cv.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

Крім того, звертаємо увагу, що рахунки для сплати ЄСВ з 2 липня 2018 р. не змінилися.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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