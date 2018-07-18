Віїзну приймальню поліції влаштовуватимуть в районах Буковини

- 18.07.2018 09:16
Віїзну приймальню поліції влаштовуватимуть в районах Буковини

Щоб бути ближче до жителів найвіддаленіших куточків Чернівецької області, в регіоні за ініціативи Анатолія Дмитрієва започатковано діяльність Громадської приймальні начальника обласного управління Нацполіції. Звернутися до очільника буковинської поліції тепер можна не покидаючи межі свого району.

Першими відчули переваги такого підходу жителі Сторожинеччини. На центральній площі Сторожинця кожен міг подати звернення до начальника ГУНП або записатися на особистий прийом.

Скарги, звернення, зауваження та пропозиції щодо роботи поліції приймала начальник приймальні громадян обласного управління Нацполіції Галина Чумак. На місці роботи громадської приймальні працівники обласного апарату та Сторожинецького відділу поліції надавали населенню кваліфіковані консультації з правових питань.

Усі звернення, що надійшли через громадську приймальню, Анатолій Дмитрієв детально вивчив та відразу доручив їх розгляд. У приміщенні відділу поліції начальник ГУНП особисто прийняв громадян, котрі прийшли поспілкуватися щодо невирішених питань.

«Звісно, далеко не кожен може знайти час і можливість приїхати до Чернівців і розповісти про те чи інше порушення закону», – розповів начальник ГУНП в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв. – «Щоб покращити ситуацію з виявленням правопорушень та бути ще більш корисними для буковинців, ми започаткували таку виїзну приймальню громадян».

За словами очільника буковинської поліції, громадська приймальня регулярно працюватиме в районах області. Місце та час роботи виїзної громадської приймальні будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті ГУНП в Чернівецькій області

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліція громадська приймальня, поліція буковини

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