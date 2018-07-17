



Пьяный молдован хотел попасть на территорию Украины - 17.07.2018 10:39

В пресс-службе Черновицкого пограничного отряда сообщили о попытке пересечь государственную границу иностранным гражданином вне пункта пропуска.

Как отмечается, группа реагирования отдела Кельменцы задержала неизвестного мужчину, который намеревался пересечь украино-молдавскую границу. О попытке украинских пограничников предупредили коллеги с молдавской стороны. Выяснилось, что нарушителем является гражданин Молдовы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, и никаких пояснений касаемо своего поступка он озвучить не смог.

Примечательно, что этот гражданин уже не впервые попадается на нарушениях, связаных с пересечением границы.



Мужчину задержали, и теперь ему предстоит отвечать за попытк нарушения государственной границы и пограничного режима. Кроме того, в посещении территории Украины нарушителю откажут на долгое время - минимально он не сможет пересекать украинскую границу и въезжат на территорию Украины в течение 10 лет.

Платиновая Буковина, Черновцы

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