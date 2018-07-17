Подробности смерти женщины в черновицком СИЗО- 17.07.2018 09:28
Заместитель главы Минюста Украины Денис Чернышов звучил комментарий касаемо смерти женщины в СИЗО Черновцов. По его словам, здоровьем погибшей заключенной опекались.
Женщина, как выяснилось, находилась на учете по причине сердечно-сосудистого заболевания, у нее была диагностирована ишемическая болезнь средца. Кроме того, женщина пребывала в группе риска по возрасте - ей было 70 лет.
Отметим, что 6 июля в Черновицком СИЗО была зафиксирована смерть одной из женщин-заключенных. По заявлению представителей общественного объединения "Альянс украинского единства", в течение двух недель женщина жаловалась на плохое самочувствие, однако, надлежащей помощи, по их словам, ей не предоставили.
В соответствии со статьей 140 части 1 Уголовного кодекса Украины, где описано ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медработником, прокуратурой Черновицкой области было открыто уголовное производство по факту смерти в СИЗО №33 женщины 1948 года рождения.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 17.07.2018 17:17
- 17.07.2018 16:52
- 17.07.2018 15:41
- 17.07.2018 15:04
- 17.07.2018 14:23
- 17.07.2018 13:09
- 17.07.2018 12:31
- 17.07.2018 11:58
- 17.07.2018 11:44
- 17.07.2018 11:38