



На Хотинщині насмерть збили жінку-велосипедистку - 17.07.2018 09:11

На місці автопригоди працювала поліція. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

Дорожньо-транспортна пригода зі сметрельними наслідками сталася пообіді 16 липня на автошляху села Ворничани Хотинського району.

Керуючи автомобілем марки «FIAT» іноземної реєстрації, 27-річний житель села Недобоївці допустив наїзд на 70-річну жительку Кривого Рогу. Жінка рухалася на велосипеді з Хотина в напрямку Чернівців.

Через мокре дорожнє покриття водій невпорався з керуванням та не зміг уникнути зіткнення із велосипедисткою.

В результаті автопригоди жінка отримала травми не сумісні з життям та померла на місці пригоди.

За попереднім медичним освідченням водій був тверезий.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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