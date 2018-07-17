На Хотинщині насмерть збили жінку-велосипедистку- 17.07.2018 09:11
На місці автопригоди працювала поліція. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.
Дорожньо-транспортна пригода зі сметрельними наслідками сталася пообіді 16 липня на автошляху села Ворничани Хотинського району.
Керуючи автомобілем марки «FIAT» іноземної реєстрації, 27-річний житель села Недобоївці допустив наїзд на 70-річну жительку Кривого Рогу. Жінка рухалася на велосипеді з Хотина в напрямку Чернівців.
Через мокре дорожнє покриття водій невпорався з керуванням та не зміг уникнути зіткнення із велосипедисткою.
В результаті автопригоди жінка отримала травми не сумісні з життям та померла на місці пригоди.
За попереднім медичним освідченням водій був тверезий.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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