Буковинская писательница получила президентский грант- 16.07.2018 15:35
Грант от президента Украины Петра Порошенко получила молодая писательница с Буковины Иванна Стефьюк. О выделении гранта отмечено в соответствующем распоряжении поезидента.
Эти средства писательница вложит в издание своего поэтического сборника под названием "Рибниця".
Так, грант составляет 25 тысяч гривен, и предназначается для издания книги на базе житомирского ООО "505".
Сама писательница поделилась новостью на своей страничке в Facebook. Новая книга станет для Иванны уже третьей по счету, и первым поэтическим сборником. Вскоре ожидается выход еще одной книги Стефьюк, название которой она пока что решила держать в секрете.
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