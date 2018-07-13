



Буковинская писательница получила президентский грант - 16.07.2018 15:35

Грант от президента Украины Петра Порошенко получила молодая писательница с Буковины Иванна Стефьюк. О выделении гранта отмечено в соответствующем распоряжении поезидента.

Эти средства писательница вложит в издание своего поэтического сборника под названием "Рибниця".

Так, грант составляет 25 тысяч гривен, и предназначается для издания книги на базе житомирского ООО "505".

Сама писательница поделилась новостью на своей страничке в Facebook. Новая книга станет для Иванны уже третьей по счету, и первым поэтическим сборником. Вскоре ожидается выход еще одной книги Стефьюк, название которой она пока что решила держать в секрете.

Платиновая Буковина, Черновцы

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