



На 3D принтере напечатали крупнейший объект - 16.07.2018 12:32

Для топливных баков на спутниках предполагается использовать в качестве крышки титановый купол. Такой как раз был напечатан на 3D-принтере военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin.

Такое изделие является наибольшим, напечатанным с помощью 3D-технологий.

Такой купол позволяет закрыть топливный бак, который вмещает до 283 литров жидкости. Для сравнения, такой объем вмещает 530 пончиков.

Титан для данной отрасли промышленности подходит наилучшим образом. Этот металл - легкий и очень выносливый для использования в космических условиях. Между тем, 3D-печать для космической промышленности еще не так активно используетсяю но в ближайше будуще все может существенно измениться.

Такой купол при традиционном способе изготовления мог бы быть изготовлен за два года. Сейчас его изготовление планируют сократить до трех месяцев. Это позволит существенно ускорить производство спутников и, соответственно, разитие космических технологий.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини