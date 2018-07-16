



ДТП при участии 8 авто в Черновцах - 16.07.2018 10:25

В Черновцах в воскресенье, 15 июля, произоло серьезное ДТП при участии 8 автомобилей.

Как сообщают в патрульной полиции, авария произошла на объездной дороге.

К счастью, в результате данной аварии пострадавших нет.

Так, на объездной дороге столкнулись шест легковых автомобилей два грузовых. В то же время, не исключается версия, по которой имели место четыре отдельных аварии. В одной из версий рассматривается причастность разлитого на проезжей части вещества, которым предположительно может быть мазут.

Платиновая Буковина, Черновцы

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