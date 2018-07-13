Страны G7 сделали громкое заявление о катастрофе МН17- 16.07.2018 11:21
17 июля - годовщина сбития авиалайнера рейса МН17 Малазийских авиалиний; трагедия произошла в 2014 году. Министры иностранных дел стран Большой семерки сделали громкое заявление.
Были получены выводы о роли в крушении России, которые названы весбьма убедительными, красноречивыми и вызывающими опасения.
Текст заявления опубликован на сайте правительства яканады. Напомним, Канада в настоящее время является председателем в G7.
Участники Большой семерки единогласны в поддержке работы Объединенной следственной группы и осуществляемого при участии Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии, Украины уголовного расследования.
Международное законодательство предусматривает привлечение к ответственности лиц, причастных к запуску ракеты Бук, привезенной вместе с установкой с российской территории, что привело к крушению пассажирского авиалайнера и гибели 298 человек.
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