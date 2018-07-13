



Страны G7 сделали громкое заявление о катастрофе МН17 - 16.07.2018 11:21

17 июля - годовщина сбития авиалайнера рейса МН17 Малазийских авиалиний; трагедия произошла в 2014 году. Министры иностранных дел стран Большой семерки сделали громкое заявление.

Были получены выводы о роли в крушении России, которые названы весбьма убедительными, красноречивыми и вызывающими опасения.

Текст заявления опубликован на сайте правительства яканады. Напомним, Канада в настоящее время является председателем в G7.

Участники Большой семерки единогласны в поддержке работы Объединенной следственной группы и осуществляемого при участии Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии, Украины уголовного расследования.

Международное законодательство предусматривает привлечение к ответственности лиц, причастных к запуску ракеты Бук, привезенной вместе с установкой с российской территории, что привело к крушению пассажирского авиалайнера и гибели 298 человек.

Платиновая Буковина, Черновцы

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