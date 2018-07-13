



Разыскиваемого на Буковине подростка отыскали в Одессе - 16.07.2018 09:46

В Черновицкой области без вести пропал 14-летний мальчик - Богдан Ткач. Спустя некоторое время подростка отыскали, однако, в довольно неожиданном месте - в Одессе.

Об этом рассказал Николай Басараб, начальник сектора ювенальной превенциии Главного управления Национальной полиции Украины в Черновицкой области.

Подросток проживает в селе Горишние Шеровцы Заставновского района, и учится с Хотинском интернате. У ребенка диагностирована легкая умственная отсталость.

Как стало известно, мальчик пропал в четверг, 12 июля, вышел из дома утром и больше не возвращался.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини