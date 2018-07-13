Разыскиваемого на Буковине подростка отыскали в Одессе- 16.07.2018 09:46
В Черновицкой области без вести пропал 14-летний мальчик - Богдан Ткач. Спустя некоторое время подростка отыскали, однако, в довольно неожиданном месте - в Одессе.
Об этом рассказал Николай Басараб, начальник сектора ювенальной превенциии Главного управления Национальной полиции Украины в Черновицкой области.
Подросток проживает в селе Горишние Шеровцы Заставновского района, и учится с Хотинском интернате. У ребенка диагностирована легкая умственная отсталость.
Как стало известно, мальчик пропал в четверг, 12 июля, вышел из дома утром и больше не возвращался.
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