Что делать с мелочью в Украине- 16.07.2018 09:16
Правила округления общей суммы при расчетах наличными заработали в Украине с 1 июля 2018 года. В связи с этим мелкие монеты - копейки - будут постепенно изыматься из оборота.
Тем не менее, мелочь еще принимают - как в магазинах, аптеках, так и в транспорте, и сотрудники не имеют права отказать клиенту, использующему при расчете копейки. При отказе нужно требовать разъяснений у администратора, писать в жалобную книгу или обращаться с жалобой в Нацбанк Украины.
Монеты по-прежнему активно принимаются кофейными автоматами, некоторыми терминалами, автоматами с питьевой водой, в общественном транспорте.
В Национальном банке Украины отмечают, что мелочь без ограничений должны принимать также и банки, и государственые и частные лица, с возможностью обмена на банкнотв и монеты другого номинала.
В обмене могут отказать лишь в том случае, если в наличии нет нужной суммы на обмен. В этом случае об обмене мелочи стоит договориться заранее.
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