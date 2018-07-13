



В Сторожинці 13 липня - виїзна зустріч з поліцією - 13.07.2018 09:38

Поліція Буковини запрошує вас 13-го липня на зустріч у м. Сторожинець.

Упродовж двох годин – з 9.30 до 11.30 – на Центральній площі буде працювати громадська приймальня Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Цього ж дня з 11.30 до 12.30 у приміщенні Сторожинецького відділу поліції відбудеться виїзний прийом громадян начальником ГУНП в Чернівецькій області Анатолієм Дмитрієвим.

Завітавши до громадської приймальні та на виїзний прийом громадян, ви зможете поспілкуватися з керівником і працівниками обласного управління Нацполіції, повідомити про правопорушення, отримати відповіді на свої запитання, а також висловити зауваження та побажання щодо роботи правоохоронців.

Тож, чекаємо вас у п’ятницю, 13-го липня у місті Сторожинець.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини