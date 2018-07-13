В Сторожинці 13 липня - виїзна зустріч з поліцією- 13.07.2018 09:38
Поліція Буковини запрошує вас 13-го липня на зустріч у м. Сторожинець.
Упродовж двох годин – з 9.30 до 11.30 – на Центральній площі буде працювати громадська приймальня Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.
Цього ж дня з 11.30 до 12.30 у приміщенні Сторожинецького відділу поліції відбудеться виїзний прийом громадян начальником ГУНП в Чернівецькій області Анатолієм Дмитрієвим.
Завітавши до громадської приймальні та на виїзний прийом громадян, ви зможете поспілкуватися з керівником і працівниками обласного управління Нацполіції, повідомити про правопорушення, отримати відповіді на свої запитання, а також висловити зауваження та побажання щодо роботи правоохоронців.
Тож, чекаємо вас у п’ятницю, 13-го липня у місті Сторожинець.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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