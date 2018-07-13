



Підприємці мають сплатити ЄСВ не пізніше 19 липня - 13.07.2018 09:15

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 1 січня 2018 року фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які проводять незалежну професійну діяльність, а також фермерські господарства зобов’язані сплачувати єдиний внесок щокварталу.

Такі платники єдиного внеску зобов’язані сплачувати за себе єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Отже, 19 липня 2018 року - останній день сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, у т. ч. тими, які обрали спрощену систему оподаткування, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та членами фермерських господарств за IІ квартал 2018 року.

Зазначена норма передбачена абз. третім частини восьмої ст. 9 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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