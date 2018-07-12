Топ-6 вузов для поступления в 2018 году- 12.07.2018 17:36
В рамках нынешней вступительной кампании абитуриенты зарегистрировали уже свыше 123 тысяч е-кабинетов. Также порядка 42 тысяч заявления о поступлении в вузы было подано по состоянию на 12 июля.
Подавать заявления в вузы можно было с сегодняшнего дня - принмаются заявления исключительно в элеткронной форме, для поступления на базе 11 классов на бакалавра, младшего специалиста, магистра фармацевтического, медицинсокго и ветеринарного направлений.
В Министерстве образования и науки отмечают, что подали заявления 12,5 тысяч абитуриентов, что составляет 10% от общего числа зарегистрировавших электронные кабинеты. Система в настоящее время работает стабильно, в штатном режиме, сбоев на наблюдается.
Напомним, что при поступлении на государственную форму обучения можно подавать не более 7 заявлений на 4 специальности.
При этом, больше всего заявлений абитуриентами было подано в Киевский национальный университет имени Шевченко, Львовский национальный университет имени Франко, в политехнические университеты Киева и Львова, в Харьковский национальный университет имени Каразина, а также в Днепровский национальный университет имени Гончара.
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