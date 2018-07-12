На Буковине обнаружили заблудившуюся немку

- 12.07.2018 17:11
На Буковине обнаружили заблудившуюся немку

28-летняя гражданка Германии, которая прибыла в Украину 1 июня, но после того пропала, была найдена в Черновицкой области. Об этом сообщили в областном управлении Государственной миграционной службы.

Сотрудник полиции обнаружил немку в селе Верхние Становцы Кицманского района в лесополосе недалеко от местного ресторанного комплекса. При себе у девушки не было ни средств связи, ни денег.

Лили Боянвзиев отметила, что путешествовала сама, и только недавно побывала в Румынии, в Карпатах. Наличных у нее при себе не было, потому пребывая в Черновицкой области, она пыталась найти работу. Наличными у девушки была всего одна гривна. При этом, объяснить правоохранительным органам, почему она в лесу без денег и телефона, девушка не смогла. Также неясно, почему иностранка не обратилась в немецкое консульство либо в органы украинской власти.

Через сотрудников консульств Германии в Черновцах и во Львове удалось сконтактировать с отцом девушки. Как выяснилось, он уже подал в розыск, отметив, что дочь уже два месяца не выходит на связь.

Стоит отметить, что государственную границу Лили пересекала официально, без каких-либо нарушений, и проблем с миграционной службой не имела. Сейчас она уже у себя на родине.

Платиновая Буковина

Ключові слова: розыск немка заблудилась на буковине, Лили Боянвзиев

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